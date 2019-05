Nieuw kost de RS6 rond de 180.000 euro. ,,Maar dit was een youngtimer", zegt Koster. ,,Auto's van 15 jaar of ouder die bij een zakelijke aanschaf heel gunstig zijn in de bijtelling.” En dat is zijn specialiteit, hij koopt ze in binnen- en buitenland in. ,,Het zijn bijzondere wagens, auto's met passie noemen we ze.” Niet dat hij daar de autodieven van verdenkt. ,,Die hebben hun oog om andere redenen op deze auto laten vallen.” Want de RS6 heeft een 450 pk-motor, er is plek voor vier tot vijf personen en er zit een grote kofferbak in. ,,Ideaal voor criminelen die een plofkraak of andere zware delicten willen plegen, zei de recherche tegen me. Die auto is zo snel, die laat de politie V70's met een glimlach achter zich.”