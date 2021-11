Gat in voordeur en gesprongen glas na explosie bij woning in Steenwijk: hond slaat op de vlucht

De bewoner van het huis zou niet thuis zijn geweest toen de explosie plaatsvond. Een buurman zegt dat er twee honden binnen waren, waarvan er eentje gevlucht is. Het is nog niet duidelijk waarmee het gat in de deur geforceerd is. Waarschijnlijk gaat het om vuurwerk. De brandweer is voor de zekerheid gealarmeerd om metingen te doen, maar inmiddels is het de politie die de woning onderzoekt.