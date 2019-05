Gebrek aan bestuursleden dwingt Dorpsbelang Wanneperveen tot staken activiteiten

Buurt is tegen, maar Jan Willem opent zijn kickboks­school

12 mei De geur van de gifgroene verf is nog vers. Een rijtje bokszakken hangt klaar om een paar flinke opdoffers te incasseren. Een verzameling bekers en oude foto’s herinneren aan glorietijden. Voor Jan Willem Tebak, en zijn vrouw Selina, komt een grote droom uit. Een eigen vechtsportschool in het hart van historisch Hasselt. Maar de opening aan de Rosmolenstraat was gisteren niet voor iedereen een feest. De buurt is tegen en omdat ze het niet gepast vinden zien burgemeester en wethouders af van het doorknippen van het lintje. ,,Dan knip ik het toch zelf door?”