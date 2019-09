Gedoe rond sloot en brug in Genemuiden

Een sloot en een nog aan te leggen fietsbrug zorgen voor beroering in Genemuiden. De sloot langs de Tagweg werd gedeeltelijk gedempt, tot groot ongenoegen van omwonenden. Daarop is de demping ongedaan gemaakt. Verder verschillen wijkbewoners en college van mening over een over de sloot aan te leggen fietsbrug.

De pijn zit vooral bij bewoners van de Lier en de Scheg. Die zagen eind vorig jaar ineens dat de Tagsloot, die de scheiding vormt tussen de wijken Tag Oost en Tag West, gedeeltelijk werd gedempt door projectontwikkelaar Ontwikkelingscombinatie Genemuiden (OCG). Niet alleen was de watergang gedeeltelijk gedempt, ook de helling was veel schuiner gemaakt dan volgens de bewoners wenselijk is. Die stapten op hoge poten naar de gemeente. Herhaaldelijk overleg heeft ertoe geleid dat de sloot weer is uitgegraven en het talud is aangepast. ,,De kosten voor de werkzaamheden komen voor rekening van de gemeente en bedragen een paar duizend euro’’, aldus een woordvoerster.

Fietsbrug

Maar daarmee is het gedoe in de nieuwste wijken in Genemuiden nog niet voorbij. Want bewoners en gemeente steggelen ook over een over de Tagsloot aan te leggen fietsbrug. Die komt er wel, maar wordt niet uitgevoerd volgens de wensen van de omwonenden. Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft er voor gekozen om in te stemmen met het plan van projectontwikkelaar Ontwikkelingscombinatie Genemuiden (OCG).

Die heeft laten weten de fietsbrug pas in 2022 of 2023 te gaan realiseren. Dat biedt omwonenden nog kansen om in het geweer te komen. De OCG is voor de bouw een omgevingsvergunning nodig, waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Gezien de voorgeschiedenis is dat zeker niet uit te sluiten. In eerste instantie waren de omwonenden mordicus tegen de aanleg van een fietsbrug. Toen bleek dat de fietsbrug van cruciaal belang was in de verkeersstructuur van de in ontwikkeling zijnde wijk Tag West, kwamen ze met een eigen plan.