Gedurfde stap: wijnimporteur Mark (31) zegt zijn baan op en koopt in coronatijd restaurant in Blokzijl

Ja, hij weet het. Een restaurant overnemen in coronatijd ligt niet voor de hand. ,,Maar er komt toch een tijd na corona’’, kijkt Lucas optimistisch naar de toekomst, dromend van een zonnige zomer en een vol terras bij de sluis. ,,Het is een gaaf bedrijf op een gave plek in een geweldige omgeving. Door mijn werk zie ik veel horecazaken in het noorden en midden van het land. Van de pareltjes is dit er een.’’