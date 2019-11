Gedwongen verplaatsing boerenbedrijf om stikstofreductie ‘onbespreekbaar’ in Steenwijkerland

Politiek wil ophelde­ring van provincie Overijssel over mogelijke fouten in rapporten over gaswinning

9:47 De fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks in de Provinciale Staten van Overijssel willen duidelijkheid over de vergunningen die zijn verleend voor mijnbouw in de provincie. Na een gezamenlijk onderzoek van vier regionale omroepen is bij de politieke partijen de angst ontstaan dat er mogelijk vergunningen onterecht zijn afgegeven.