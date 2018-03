Hij mag dan volgende week 77 jaar worden, als je met hem over politiek praat is Klaas Naberman uit Sint Jansklooster nog altijd even bevlogen als in de tijd dat hij raadslid en wethouder was. In 1973, bij de vorming van de gemeente Brederwiede, stond hij aan de basis van de oprichting van de Christelijke Partij Brederwiede (CPB). Na precies 45 jaar benoemde het bestuur van wat nu Christelijke Partij Burgerbelangen heet, hem woensdag tot erelid.

Dat gebeurde op een voor Naberman bijzondere plek, Oldruitenborgh in Vollenhove, het voormalige gemeentehuis van Brederwiede, waar hij zoveel debatten heeft gevoerd en belangrijke beslissingen heeft genomen. Geemotioneerd nam hij de onderscheiding in ontvangst, om vervolgens nog maar eens een warm pleidooi te houden voor de lokale politiek.

“Want je hebt geen landelijke partij nodig om wat te bereiken. In mijn tijd stapte ik in de auto, reed naar Zwolle of Den Haag en regelde daar zaken met gedeputeerden of hoge ambtenaren. Ja, dat ik zakenman en veehandelaar was, met de nodige mensenkennis, kwam mij daar goed van pas.” Vele tonnen aan subsidie peuterde hij los. Voor onder meer de aanleg van fietspaden, beschoeiingen, goede sportvoorzieningen in de verschillende kernen en de restauratie van de molen in Sint Jansklooster. “Toen ik die namens de gemeente kocht hingen ze een papier op met de tekst ‘Klaas heeft een klap van de molen gehad’. Kijk eens wat er nu staat, een sieraad voor de regio.”

Onvrede

Klaas Naberman richtte de CPB op uit onvrede over de gang van zaken binnen de CHU (laten opgegaan in het CDA), waarvan hij deel uitmaakte. Bij de allereerste verkiezingen in de nieuwe gemeente Brederwiede haalde de partij gelijk twee zetels,. Naast Naberman kwam de inmiddels overleden Jan van de Belt in de raad. In de hoogtijdagen had de CPB zes zetels en zaten ze samen in het college met CDA’er Hemmie Holweg.

Ruim dertig jaar, waarin hij te maken had met zes burgemeesters, maakte Naberman deel uit van het politieke strijdtoneel, in die dagen soms bijna letterlijk. Hij kan nog smakelijk lachen over de felle debatten, waarin hij zijn emoties soms de vrije loop liet. “Maar na afloop, als we in de keuken van het gemeentehuis zaten, was alles weer goed. Zo hoort het ook.”

Hij stopte toen Brederwiede, in 2001, met IJsselham en Steenwijk opging in Steenwijkerland. “Ik heb het de eerste jaren enorm gemist, ik viel echt in dat zwarte gat.” Hij komt niet meer bij raadsvergaderingen, maar na zeventien jaar volgt hij de politiek nog op de voet. Op zich niet zo vreemd, want op de CPB-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen prijken de namen van zijn dochter Janneke, kleindochter Malissa en kleinzoon Karlo.