Geen ‘Amsterdams model’ voor Giethoornse verhuurbootvergunningen

Gezellig­heid en een goed salaris, dan komen vakantie­wer­kers wel, weten ze bij Van Dijk Kampen

6:14 Hoe krijg je 2000 jongeren zo ver dat ze in hun zomervakantie voor je willen werken? Bij Van Dijk Educatie in Kampen hebben ze het antwoord gevonden: zorgen dat ze het gezellig hebben en leuk kunnen verdienen. Zo krijgt het bedrijf in de zes weken durende zomerpiek alle plekken gevuld, terwijl volgens analyses van onder meer uitzendorganisatie Randstad Groep de krapte op de arbeidsmarkt ‘een historisch hoogtepunt’ heeft bereikt.