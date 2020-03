Geen avondvierdaagse in Steenwijk

De Steenwijker Avondvierdaagse gaat dit jaar niet door als gevolg van de coronacrisis. ,,Als bestuur zouden we begin april weer samen komen om te praten over al dan niet doorgaan’', zegt voorzitter Albert Gaal. ,,Maar we hebben onderling wat gemaild, en kwamen unaniem tot de conclusie dat doorgaan van de vierdaagse niet verantwoord is.’’

,,We willen niet dat mensen ziek worden. Er zijn immers duizenden wandelaars op de been en er is enorm veel publiek langs de route. Dit risico mogen we niet nemen’’, aldus Gaal. De 67e editie van de Avondvierdaagse van Steenwijk stond gepland voor 8 tot en met 11 juni. ,,De vierdaagse later dit jaar houden is geen optie. Want dan zijn er ook tal van andere evenementen.’’

Eerste keer

Voor de organisatie in Steenwijk is het de eerste keer dat de vierdaagse moet worden afgeblazen. ,,We hebben weleens een avond geschrapt vanwege noodweer. Dit is een nieuwe ervaring. Voor nu geldt: gezond blijven met elkaar en volgend jaar weer de wandelschoenen aantrekken’’, aldus Albert Gaal.