Geen bloemencorso in Vollenhove, morgenavond overleg in Sint Jansklooster

Eerder al zetten de corso’s van Eelde, Zundert, Lichtenvoorde en Valkenswaard een streep door hun bloemenevenement. Dat heeft het bestuur van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken nu ook gedaan, volgens voorzitter Han Knol ‘met pijn in het hart’. Knol: ,,Dit doet echt pijn, maar het is een besluit waarmee we niet over één nacht ijs zijn gegaan.’’ De voorzitter van de VVVV geeft aan meerdere gesprekken te hebben gevoerd met de betrokken partijen, zoals de wagenbouwgroepen.

Die bouwen hun praalwagens in schuren en tenten rond Vollenhove en in de Noordoostpolder. Ze beginnen in april, mei en hebben voor te weinig tijd nu het verbod is verlengd om in grote groepen samen te zijn. Knol over het beraad: ,,Onze instelling was: als we het doen, dan doen we het goed. Corso Vollenhove staat bekend om kwaliteit. Nadenken over een corso in een kleinere vorm zagen we dan ook niet zitten.’’