Geen corso in Vollenhove: ‘Het is niet passend om in deze tijd bij sponsors aan te kloppen’

updateHet bloemencorso in Vollenhove gaat dit jaar niet door als gevolg van het coronavirus. Eerder al zetten de corso’s van Leersum, Eelde, Zundert, Lichtenvoorde en Valkenswaard een streep door hun bloemenevenement. De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken volgt, volgens voorzitter Han Knol ‘met pijn in het hart’.

Onder de wagenbouwers bestaat begrip. Ontwerper Pieter Dokter van de meest succesvolle groep Stark Wark zegt: ,,Een zware maar de enig juiste beslissing. Je kunt ook geen afgezwakte oplossing vinden. Je doet het goed of helemaal niet.’’ Dokter denkt dat Vollenhove volgend jaar flink zal uitpakken. ,,Een jaar droog staan vraagt om een positieve reactie.’’

,,Je weet niet hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wilt je leden niet in gevaar brengen door te gaan bouwen’’, zegt voorzitter Marc Kwast van Nameless. ,,Je zit straks wel met een flink aantal mensen bij elkaar in de schuur.’’ Er speelt volgens Kwast nog wat anders mee. ,,In deze tijd is het niet passend om bij onze sponsors aan te kloppen voor geld of materialen, als je weet dat ze het zwaar hebben’’, aldus Marc Kwast. ,,Ongeveer de helft van de begroting voor de bouw van onze praalwagen moet uit sponsorinkomsten komen. Dan heb je het toch over acht tot tienduizend euro.’’

Volledig scherm De in 2011 door de groep Nameless gebouwde praalwagen over het Zuiderzeeverleden van Vollenhove werd bij de viering van 110 jaar Vier V's uitgeroepen tot 'mooiste ereprijs ooit'. © Cor van Dalen

Jubileumwagen

Uitgerekend dit jaar zou Nameless, drie keer winnaar van het corso, hun 25e praalwagen bouwen. ,,Natuurlijk is het daarom jammer dat het corso niet doorgaat, maar dan bouwen we onze jubileumwagen maar een jaar later. Nu zijn er belangrijke zaken in het leven’’, zegt Marc Kwast. ,,We zagen het ook wel aankomen nadat andere corso's werden afgelast. Het besluit van de Vier V's kon niet uitblijven.’’

Voorzitter Han Knol van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken zegt hierover: ,,Dit doet echt pijn, maar met het besluit zijn niet over één nacht ijs gegaan.’’ Hij geeft aan meerdere gesprekken te hebben gevoerd met de betrokken partijen, zoals de corsogroepen die bouwen rond Vollenhove en in de Noordoostpolder. Een alternatief was voor de VVVV geen optie. ,,Onze instelling was: als we het doen, dan doen we het goed. Corso Vollenhove staat bekend om kwaliteit. Nadenken over een corso in een kleinere vorm zagen we dan ook niet zitten.’’

Onzekerheid

Verschillende factoren hebben geleid tot het besluit om definitief een streep te zetten door wat ze in Vollenhove noemen ‘de kleurrijkste dag van het jaar. ,,De belangrijkste is onzekerheid. Zo zijn er zorgen over de gezondheid en veiligheid van wagenbouwers, vrijwilligers en publiek’’, zegt Knol. Daarnaast vraagt de organisatie van het evenement vele maanden van voorbereiding. ,,Door de maatregelen rondom het coronavirus komt deze voorbereiding in de knel. Verschillende wagenbouwgroepen gaven al aan dat het waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn om het beoogde idee op het parcours te kunnen krijgen. En er waren nog de financiële risico’s waarmee we rekening moesten houden.’’

De Vier V's bekijkt wat nog mogelijk is om eind augustus te organiseren aan festiviteiten. Marc Kwast geeft aan dat de dahliaknollen de komende weken de grond in gaan. Dat mag nadat corso's advies hebben ingewonnen bij het RIVM. ,,Het moet ook. Anders kun je de knollen weggooien. Er zijn dus straks dahlia's. Wie weet wat we daar nog mee kunnen. Maar eerst moeten we de coronacrisis maar eens overwinnen.’’