Geen extra locaties voor carbidschieten in Steenwijkerland: ‘Niet bedoeld als vervanging van vuurwerk’

Carbid­schie­ten in Staphorst gaat gewoon door dit jaar: ‘Het is traditie’

24 november Wat gemeenten elders in Nederland beslissen is aan hen, maar het traditionele carbidschieten op Oudejaarsdag in Staphorst gaat ook dit jaar gewoon door. ,,Het is traditie’’, verklaart waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok.