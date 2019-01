Geen extra personeel IGSD Steenwijkerland

De IGSD krijgt zes ton om de bedrijfsvoering voor dit kalenderjaar voort te zetten, en 177.000 voor de ontvlechting. De IGSD is nu nog de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Steenwijkerland en Westerland, maar per 1 januari 2020 hebben beide gemeenten weer een eigen sociale dienst.

Een flink aantal politici is niet tevreden over de IGSD. ,,Het blijft voor ons een organisatie waar we onvoldoende grip op krijgen. Resultaten over uitstroom van mensen zijn voor ons moeilijk zichtbaar, want de IGSD stelt ons steeds weer voor verrassingen’’, aldus Mirjam Slomp (VVD). De IGSD heeft voor dit jaar de ambitie uitgesproken om 304 leer-werkplekken te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in voorgaande jaren was er sprake van de helft.

,,De bedrijfsvoering moet door, die gaan we niet belemmeren. Maar we hebben geen vertrouwen in de haalbaarheid van de uitgesproken ambitie’’, stelt Slomp. ,,Er moet verder worden gewerkt aan een betere samenwerking met het bedrijfsleven, zoals de businessclub, Noordwestgroep, Kringloopwinkel en andere organisaties’’, aldus Femedith Kersjes (CDA).

Huisvesting

Ook huisvesting blijft een heet hangijzer. Er moet na de splitsing in Steenwijkerland één loket komen voor sociale dienst, WMO en jeugdzaken. Er zijn grote twijfels of dit loket kan worden ondergebracht in het gemeentehuis aan de Vendelweg. De gemeenteraad heeft het college om die reden opdracht gegeven uit te zien naar andere geschikte locaties. Tijdens de begrotingsvergadering , eind dit jaar, wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.