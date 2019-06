Geen losse kaartverkoop bij muziekfestival in Blokzijl

,,Het muziekfestival is nagenoeg uitverkocht’’, laat secretaris Henk van Benthem van Stichting Events Blokzijl weten. Om te teleurstelling te voorkomen is besloten bij de entree van het festivalterrein rond de havenkolk geen kaarten meer te verkopen. De afgelopen weken zijn er ongeveer tweeduizend kaarten verkocht, inclusief de gasten in het sponsorplaza. Stichting Events Blokzijl houdt het muziekfestival voor de derde keer en ook vorig jaar was het uitverkocht.

De organisatie spreekt over ‘een geweldige line-up met diverse topartiesten’. Opnieuw is Glennis Grace vastgelegd. Twee jaar geleden zou ze ook komen, maar meldde zich toen af in verband met een optreden in Amerika. De zangeres maakte furore in America’s Got Talent met onder meer vertolking van nummers van Whitney Houston. Vrijdagochtend was ze te gast in de ochtendshow bij Radio538 en maakte daar bekend dat ze in september in Ahoy Rotterdam twee Whitney Houston-tributeconcerten gaat geven.