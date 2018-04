Geen modder meer bij evenementen in Nijeveen

De gemeente Meppel en de provincie Drenthe dragen samen 200.000 euro bij. De resterende 50.000 euro is op inventieve wijze in het dorp bijeen gescharreld door onder meer vrijwilligerswerk en sponsoring van materialen door plaatselijke bedrijven. Met de aanleg is deze week begonnen. Het grasland wordt voorzien van bestrating, die tevens kan dienen als parkeerruimte voor de kerk en sporthal, en de verlichting wordt aangepakt.