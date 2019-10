Geen Project Rembrandt, maar Project Stien in Staphorst

videoRestaurant Stien, Eten en Meer in Staphorst bestaat tien jaar. Je zou verwachten dat eigenaresse Erika Keizer (44) en haar chef Hermann Jakobs (37) allerlei culinaire hoogstandjes uithalen om het dubbele lustrum te vieren, maar het verjaardagsfeest van het restaurant krijgt een meer kunstzinnig karakter. Stien Eelsingh, de befaamde schilderes van Staphorst, waarnaar het restaurant is genoemd, staat centraal. Met onder meer een wedstrijd.

Volledig scherm Erika Keizer en chef Hermann Jakobs in de opkamer van restaurant Stien, Eten en Meer, met twee originele werken van de schilderes die lang in Staphorst woonde en werkte. © Eelco Kuiken

Wie kan het kunstzinnige werk van de in Zwolse geboren Stien Eelsingh (1903-1964) zo goed mogelijk benaderen? Wie kruipt er in de huid van de kunstenares en komt met een verrassend kunstwerk op de proppen, waarin de eigenheid van Stien en de ziel van de maker samenkomen? Chefkok Hermann Jakobs, groot liefhebber van Stien Eelsingh, kwam op het idee om mensen schilderijen of tekeningen te laten maken, geïnspireerd op het werk van Stien Eelsingh.

,,Niet overschilderen of een kopie, maar zelf een schilderij, aquarel of tekening maken met Stien Eelsingh in het achterhoofd. Pak haar stijl, pak haar ideeën en ga hiermee aan de slag en maak iets bijzonders’’, legt de chef uit. ,,Iedereen mag meedoen.’’ De inzendingen worden door een vakkundige jury worden beoordeeld, dat er een expositie komt en dat de winnaar uiteraard in de watten wordt gelegd. Hoe, is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt ook af van het aantal inzendingen.

Project Stien Eelsingh lijkt op Project Rembrandt dat begin dit jaar op televisie was. Hier kropen amateurkunstenaars in de huid van de grote meester Rembrandt van Rijn om zelf te proberen een prachtig schilderij te maken. Nu wordt gevraagd om in het hoofd van Stien Eeslingh te kruipen.

Boerderij

Dat is niet voor niks. Restaurant Stien is vernoemd naar Stien Eelsingh, de schilderes die vanaf 1942 tot aan haar dood in 1964 aan de Oude Rijksweg woonde. De boerderij waar ze woonde en werkte, is nu restaurant Stien. Welstand bestond nog niet en dus kalkte de eigenzinnige dame de hoeve spierwit. De Witte Boerderij was een fenomeen. Waar Stien Eelsingh ooit schilderde, zitten nu de gasten heerlijk te eten. Wit is het rijksmonument niet meer, maar veel is nog hetzelfde gebleven. Het plekje waar ze werkte is er bijvoorbeeld nog steeds.

Christina (roepnaam Stien) Eelsingh wordt gezien als een van de belangrijkste Overijsselse kunstenaars van de vorige eeuw. In 1942 besloot ze, na een lang verblijf in Amsterdam, in Staphorst te gaan wonen. Samen met echtgenoot Frank Frankot huurde ze een boerderij. Dit werd de later zo beroemde Witte Boerderij, nu restaurant Stien. In haar vroege periode schilderde ze figuratief, maar later expressionistisch met veel felle tinten. De Staphorster werken van Stien Eelsingh gaan over emoties, die door kleurgebruik en compositie van het doek afspatten. Grof en fors geschilderd, met een krachtige voorstelling, een perfecte kleurbalans en dito compositie, dat is Stien Eelsingh ten voeten uit. Haar Staphorster werk is wereldberoemd. Tot aan haar dood bleef de kunstenares in Staphorst wonen en werken.

Via de website van restaurant Stien, Eten en Meer (www.stien.nl) kunnen mensen zich aanmelden om mee te doen aan Project Stien. Opgave kan tot 1 november. De deelnemers krijgen een paar maanden de tijd om hun werken te maken en in te leveren.