Geen publiek bij eerste fysieke raadsvergadering Zwartewaterland sinds uitbreken coronacrisis

Hoe groot is het stikstof­pro­bleem in Steenwij­ker­land? Webinar moet daarover duidelijk­heid geven aan inwoners

8 juni Steenwijkerland gaat donderdag in een webinar duidelijkheid geven over stikstofproblematiek in de gemeente. Volgens wethouder Tiny Bijl leven er veel vragen over het thema. ,,Dit onderwerp leeft, vooral bij agrariërs en andere ondernemers.”