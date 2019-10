Geen reden voor een feestje, gemeente Steenwijkerland komt miljoen tekort dit jaar

Bezuinigin­gen Meppel dreigen zwemsport te nekken

21 oktober Een dreigende korting van 5 procent op de subsidie van MZPC De Reest zou op termijn de hele zwemsport in de gemeente Meppel de das om kunnen doen. Dat beeld hield voorzitter Martijn Schuring de gemeenteraad voor in aanloop naar de behandeling van de gemeentebegroting. ,,Het kan toch niet zo zijn dat we dat in Meppel laten gebeuren", aldus Schuring.