Geen rekening voor sportclubs in Zwartewaterland: de huur is kwijt gescholden

Revi uit Onna naar online Europese olympiade: ‘Vooral de inhoud interes­sant’

4 mei Revi Gerner (16) uit Onna is een slimme jongen. De 5-vwo’er van het Tromp Meesters uit Steenwijk behoort tot de besten van Nederland in natuurkunde, scheikunde en biologie. Zijn vijfde plaats op de nationale versie van de European Union Science Olympiad (EUSO) leverde hem een plekje op in de Europese finale. Dat gaat helaas online, ,,maar een week niet naar school, dat is wel leuk.”