Geen verbod op lachgas in Meppel

De voltallige gemeenteraad diende in november een motie in om lachgas in Meppel te verbieden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Er zou in Meppel sprake zijn van een ‘makkelijk verkrijgbare partydrug’ wat in het maandelijkse overleg met de horeca al meermalen ter sprake is gekomen. ‘Een grote meerderheid van de horecaondernemers is tegen het gebruik en de verkoop van lachgas', stellen B en W en de gezamenlijke horecaondernemers in een memo aan de gemeenteraad. Óf men in de praktijk op zaterdagavond, als er omzet gemaakt moet worden, ditzelfde standpunt heeft, is echter maar de vraag'.