Geen woonhuis bij bedrijven Staphorst

De gemeenteraad van Staphorst trekt 2,6 miljoen euro uit voor ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen. Er wordt grond aangekocht ten zuiden van de Gorterlaan en in de driehoek Oude en Nieuwe Achthoevenweg. De vraag is groot. Momenteel kan de gemeente niet voldoen aan de vraag naar met name de grotere bedrijfskavels. Dat doet volgens wethouder Bert Krale pijn en in een ondernemende gemeente als Staphorst is dit volgens hem een ongewenste situatie. De gemeenteraad is het met hem eens. In tijden van economische vooruitgang kan Staphorst het zich niet permitteren om nee te zeggen tegen eigen uitbreidende ondernemers en nieuwkomers, zo luidt de algemene opvatting. Jan Talen (Liberaal Netwerk) adviseert om haast te maken met de nieuwe bedrijvenlocaties. "We lopen al achterstand op. Ondernemers willen een plek, en liefst zo snel mogelijk."