Geert en Hermen vinden zichzelf sociale huurbazen: ‘Eerst vond iedereen wat wij deden mooi en gedurfd, nu is het bijna een misdaad’

,,Hoeveel panden van ons heb je kunnen vinden?” vraagt Hermen. ,,72? Over aantallen praten wij niet. Altijd als iemand het vraagt zeg ik: ‘Meer dan drie’.” De gebroeders Geert en Hermen Terwel vertellen in hun kantoor in Zwartsluis enthousiast over het vastgoed dat zij hebben. Het eerste huis dat zij kochten, was van een oude bakker, die had het bedrijf naast zijn eigen woning leegstaan.