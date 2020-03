Geertien in Muggenbeet bouwt hotelkamers om tot privérestaurant met roomservice

Zo helpen de boeren rond Zwolle de kievitkui­kens te overleven

11:31 De kievit heeft het moeilijk. Ruim vijftig agrariërs in vier geselecteerde gebieden in Noordwest Overijssel zetten zich met verschillende maatregelen in om de weidevogels een handje te helpen. Zo ook vader en zoon Louis en Mark van Gurp uit Wijthmen.