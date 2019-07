Geertjan Lassche: ‘Een kapotte Ipad mini, die is voor een nabestaande ongelooflijk belangrijk’

,,Ik denk dat dit het juiste moment is om een oproep te doen voor een burgerloket waar mensen die in het rampgebied wonen persoonlijke spullen kunnen inleveren die van de slachtoffers van MH17 waren,” zegt de Rouveense documentairemaker Geertjan Lassche. . Hij kwam niets anders tegen dan vriendelijke gastvrije mensen. Ondanks dat het gebied moeilijk toegankelijk is doordat het bezet is door de pro Russische rebellen, is zijn ploeg toch doorgereden zonder zich bij hen te melden. Het was rustig op dat moment en ze hadden iemand bij zich die het gebied goed kent. Ze reden linea recta door naar het rampgebied, waar hij al gauw zag dat de zonnebloemen alweer bloeiden, weinig herinnerde aan de ramp. ,,Het is dat je het weet. Maar het voelde wel als schuldig landschap, je voelt dat daar iets gebeurd is.”