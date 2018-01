Geknapte kabel houdt veerpont aan wal

Hasselt ook de komende jaren naar Hanzedagen

Hasselt blijft in ieder geval tot en met 2021 deelnemen aan de internationale Hanzedagen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland heeft besloten dat Hasselt, sinds 1986 van de partij, er ook de komende jaren bij is. Voor de activiteiten is in de begroting 2.500 euro opgenomen. Dat is al zo sinds het college in 2012 besloot de deelname wat te versoberen en de bijdrage te verlagen van 5.000 naar 2.500 euro.