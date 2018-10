Gekortwiekt verder met herinrichten Markt in Steenwijk

,,Het is niet leuk, maar we zijn niet ontevreden", zegt Aalderink, die de afgelopen maandag meedacht over bezuinigingen op het oorspronkelijke, ambitieuze plan. Dat was begroot op 940.000 euro maar bleek bijna twee ton duurder uit te gaan vallen. De gemeente Steenwijkerland wilde een ton halen uit het potje Riolering en Wegen en Verkeer en vroeg de raad om 95.000 euro uit de algemene middelen. Maar de Steenwijkerlandse raad vond dat geen goed plan en vroeg om een bezuinigingsvoorstel. Dat lag er dinsdagavond. Door één van de twee beoogde pollers te schrappen en de Kleine Kerk niet mee te nemen in de verlichtingsplannen, besparen ze exact 95.000 euro.