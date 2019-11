Geld is er voldoende voor schaatsklassiekers in de Kop van Overijssel, nu nog vorst

Ook de Noordwesthoekrit, eveneens een klassieker voor de marathonschaatsers, en het Twentse Haaksbergen met de eerste marathon op natuurijs, profiteren van de provinciale subsidie. Dat de provincie de schaatsevenementen financieel ondersteunt heeft te maken met ‘de bovenregionale en vaak zelfs landelijke uitstraling’, zo luidt het argument. ,,Het zijn evenementen die er toe doen. Als er in de Kop kan worden geschaatst komen de mensen van heinde en verre naar dit deel van de provincie. En dat betekent bestedingen in de horeca, overnachtingen in hotels en wel meer branches pikken hun graantje mee.’’

IJsloze winters

De steun vloeit volgens een woordvoerder van de provincie voort uit het provinciaal evenementenbeleid, waarvoor in totaal 5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Schaatstochten kunnen rekenen op geld voor een periode van vier jaar, dus de winters 2020/2021 tot en met 2023/2024. Voor de vijf evenementen is gedurende deze periode per winter 85.000 euro beschikbaar. Er moet nog worden besloten hoeveel geld elk evenement krijgt. ,,Een voorwaarde voor de uitkering van een subsidiebedrag is wel, dat een schaatswedstrijd ook daadwerkelijk gehouden worden’’, zo geeft de woordvoerder aan.

,,Ach, we komen vast en zeker nog eens op de schaats’’, zegt Henk Doze, voorzitter van de bij alle tochten in de Kop van Overijssel betrokken IJsclub Giethoorn. Hij is blij met de steun vanuit het provinciehuis. ,,Want met al die ijsloze winters loopt het ledenaantal langzaam terug, hebben we geen inkomsten, maar gaan de vaste lasten wel door. We teren dus in.’’ Volgens Doze is met de organisatie van een groot schaatsevenement ook meer geld gemoeid dan jaren geleden. Hij wijst alleen al op kosten die voortvloeien uit veiligheidsplannen, zoals de verplichte aanwezigheid van een ambulance en inzet van professionele verkeersregelaars om de toestroom van duizenden schaatsliefhebbers in goede banen te leiden.