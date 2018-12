Geld voor AED's, ontmoetingsplek en Outdoor Fitness Park in Steenwijk

Veilige kruising is worsteling voor raad Zwartewa­ter­land

5:00 Een slinger in de weg, een middengeleider of een rotonde. Het zijn de suggesties voor de kruising van de Vaartweg met Ter Wee en de Zandvoortweg in Hasselt. Maar welke oplossing kies je? Met deze vraag worstelt de gemeente Zwartewaterland. De gemeenteraad buigt zich donderdag voor de tweede keer over het voorstel om 50.000 euro beschikbaar te stellen om een variant uit te werken.