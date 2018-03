Gemaal bij Blokzijl weer in bedrijf

Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water vanuit de polders. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het werkgebied gefaseerd weer op. Maandagochtend is het gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer begonnen met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel.

Ook andere gemalen gaan weer in werking. Daar is volgens een woordvoerder van het waterschap geen haast mee. ,,Het boezempeil is zeer acceptabel is en er is geen neerslag gevallen." Bovendien kan te snel afvoeren van water schade toebrengen aan oevers en kades door aanhangend ijs. Hierop worden extra inspecties uitgevoerd.