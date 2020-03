Gemaal Halfweg bij Scheerwolde krijgt grotere pompcapaciteit

Dit moet je weten over de wapeninle­ver­ac­tie in Zwolle, Deventer, Raalte, Ommen en omstreken

7:03 Messen kunnen ‘bij voorkeur verpakt’ een kluis op het bureau in, vuurwapens worden thuis opgehaald. Dat geldt ook voor nepwapens. Over een paar dagen begint in Deventer, Zwolle en omgeving de grote wapeninleveractie van de politie. Is dit nou nodig, welke wapens zijn welkom en vier andere vragen.