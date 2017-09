Gemaal Wetering aangepast wegens klimaatverandering

Geen afsluitend vuurwerk tijdens Genemusiment

13 september Genemusiment in Genemuiden wordt zaterdagavond niet afgesloten met een daverend vuurwerk, zoals organisator SCEG had bedacht. De boten in de haven liggen te dichtbij en SCEG wil niet het risico lopen dat er schade ontstaat van neerdwarrelende vuurwerkresten, zo laat voorzitter Harrie Rietman weten.