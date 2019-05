Gemeente krijgt een jaar om foutjes in Gieters bestemmingsplan te repareren

De Raad van State in Den Haag geeft de gemeente Steenwijkerland een jaar de tijd om een paar foutjes in het bestemmingsplan voor waterdorp Giethoorn te repareren of te veranderen.

Dat bleek woensdag uit een tussenuitspraak, waarin het hoogste bestuursrechtscollege onder meer in ging op bezwaren van een aantal bewoners van de Beulakerweg in Giethoorn.

Natura 2000

Die bezwaren betreffen onder meer de gang van zaken bij het slootonderhoudsbedrijf van hun buurman Robert Luitjes. De gemeente Steenwijkerland heeft een fout gemaakt met het aanpassen van het bouwvlak voor dit bedrijf. Dat bouwvlak ligt pal tegen het beschermde Natura 2000-gebied De Wieden aan.

Volgens de Raad van State is niet duidelijk of de grenzen van het bouwvlak goed getrokken zijn. Verder is niet helder wat de gevolgen van een eventuele uitbreiding van de bebouwing van Luitjes’ bedrijf zijn voor de beschermde natuur in De Wieden en de cultuurhistorische waarden van het gebied. Meer onderzoek is nodig, zo oordeelt de Raad.

Hotel

Luitjes’ buren hebben eveneens bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van hotel De Harmonie, verderop aan de Beulakerweg. Die bezwaren heeft de Raad van State woensdag van tafel geveegd. Deze bezwaarmakers wonen volgens de hoogste rechtbank allen te ver (650 meter of verder) van het hotel om belanghebbend te zijn. De bezwaren van de directe buren van hotel De Harmonie moet de Raad van State nog behandelen.

Dat de bezwaarmakers zich in het algemeen zorgen maken over de toenemende toeristenstroom naar het Venetië van het Noorden en vinden dat Steenwijkerland te weinig visie heeft op het in goede banen leiden van deze toeristenstroom is niet genoeg om tegen elk uitbreidingsplan van elk willekeurig hotel bezwaar te kunnen maken, oordeelt de Raad van State.

Botenverhuur