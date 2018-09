Gemeente Meppel dreigt afvalverwerker met dwangsommen voor milieustraat

Sinds 2015 huurt Talen van eigenaar Stamco Vastgoed het voormalige ROVA-terrein aan de Hesselterlandweg 69. Hij heeft daar een bedrijf gevestigd onder de naam Milieustraat Meppel. Inwoners en bedrijven uit Meppel en omgeving kunnen daar hun (grof)afval brengen. Binnen de kortste keren had de afvalverwerker het aan de stok met de gemeente, die werd overstelpt met klachten van omwonenden over de alsmaar groeiende berg afval en de enorme houtstapels. Ondanks aandrang van het gemeentebestuur verbeterde de situatie niet, en dat heeft geleid tot het opleggen van twee dwangsommen van ieder 10.000 euro, zo geeft gemeentelijk woordvoerder Robert Lanting aan.

Keerwand

,,De afvalverwerker handelt in strijd met het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Concreet: hij moet aanwezige afvalstoffen binnen vijf meter vanuit de bouwperceelgrenzen verplaatsen of weghalen, met uitzondering van opslagcontainers. En hij moet een keerwand op het terrein verwijderen, omdat die volgens de Wabo is opgericht zonder Omgevingsvergunning”, legt Lanting uit.

De gemeente Meppel is hierover al vanaf februari met Talen in conclaaf. ,,Na diverse bezoeken, gesprekken en waarschuwingen zijn de overtredingen niet ongedaan gemaakt. De gemeente heeft begin juni het besluit genomen om een dwangsom op te leggen. Controle begin september heeft uitgewezen dat het bedrijf nog steeds in overtreding is.

Afgebroken

Albert Talen zegt dat hij het muurtje inmiddels heeft afgebroken. Verder wijst hij iedere verantwoordelijkheid van de hand. ,,Ik heb het bij mijn huurbaas neergelegd, die moet het oplossen.” Volgens Talen slaat hij het afval op volgens de bij het huurcontract horende tekeningen. ,,Zo gebeurt het al 23 jaar. Als ik dan ineens een deel van het terrein niet meer mag gebruiken moet de verhuurder tot een oplossing zien te komen, niet ik. En als we er niet uitkomen ga ik hier weg en terug naar Staphorst.”