Gemeente Meppel stelt onderzoek in naar boomvergiftiging: ‘Echt ongelofelijk’

De gemeente Meppel heeft buurtbewoners opgeroepen zich te melden als zij meer weten over de vergiftiging van een plataan aan de Lucas van Leydenstraat. Vorige werk werd de boom stervend aangetroffen: de boosdoener lijkt een chemisch goedje. De boom, die daarvoor nog gezond was, had een geschatte waarde van zo’n 20.000 euro.

In een gepeperde brief aan de wijkbewoners stelt de gemeente de vernielingen niet te accepteren. De gemeente wil het schadebedrag verhalen op de veroorzaker. Er is een chemische stof naar binnen gestopt door twee gaten die speciaal daarvoor geboord lijken te zijn. De verwachting is dat de boom door deze vernieling binnen een jaar dood zal gaan en gekapt moet worden.

Volledig scherm Een onnatuurlijk gat in de boom doet vermoeden dat deze bewust geboord is om er vergif in te gieten. © Pedro Sluiter Foto

De gemeente Meppel heeft eerder nooit klachten ontvangen over de plataan. Een woordvoerder gaat ervan uit dat het een eenmalige actie is geweest omdat er verder geen andere bomen ten prooi zijn gevallen. ,,De vernieling is waargenomen tijdens reguliere werkzaamheden door een medewerker groen van de gemeente. In de stam en wortels van de boom zijn gaten geboord en daar is een chemische vloeistof in gedaan.”

Wethouder: er komt een boom terug

Er is aangifte gedaan bij de politie van de vergiftiging. Een woordvoerder geeft aan dat de zaak in behandeling is, maar kan niet in detail treden over de manier waarop de zaak behandeld wordt.

Namens de gemeente noemt wethouder Jaap van der Haar de zaak ‘echt ongelofelijk’. Van der Haar meldt dat de dader niet in diens opzet mag slagen, wat de precieze overwegingen en toedracht ook mogen zijn: ,,We laten niemand op deze manier een boom weghalen. We zullen een grote boom terugzetten.”

Volledig scherm Op de tegels bij de boom staat - bewust of niet - een wel erg toepasselijk hart van stoepkrijt. © Pedro Sluiter Foto