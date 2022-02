Gemeente Meppel stopt meer geld in verbouwing Schouwburg Ogterop

80 Miljoen euro voor verduurza­men woningen Wetland: meer wooncom­fort en een lagere energiere­ke­ning

Wie een woning huurt van Wetland Wonen, woont over enige tijd in een duurzaam huis. De woningcorporatie trekt ongeveer 80 miljoen euro uit voor het verduurzamen en verbeteren van haar woningbezit. De complexen in Giethoorn en Blokzijl zijn afgelopen jaar onder handen genomen. Het vervolg is in Hasselt, Genemuiden en Vollenhove.

28 januari