Gemeente Staphorst stelt vacaturestop in

Het blijft niet bij de tijdelijke vacaturestop. Want het college kondigt aan dat er vanaf 2023 in de begroting een kwart miljoen euro wordt opgenomen aan bezuinigingen op het personeelsbestand door natuurlijk verloop. Staphorst is de komende jaren op zoek naar geld om uiteindelijk in 2024 een sluitende begroting te hebben. Inkrimpen van het personeel is één van de vele maatregelen. Vorig jaar kondigde de gemeente nog aan dat er ruim 25 nieuwe mensen bij moesten komen. Dit in verband met het alsmaar groter worden takenpakket.