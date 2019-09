Gemeente Steenwijkerland blundert bij besluit strand Vollenhove

Niet gecheckt

In het plan is ook de mogelijkheid van de aanleg van een ontsluitingsweg opgenomen, die over de grond van één van de buurtbewoners gaat. Hierdoor verdwijnt de agrarische bestemming van de grond. De buurtbewoner was hier niet van op de hoogte en trok donderdag aan de bel bij de CDA-fractie. ,,Er is tijdens de behandeling van dit onderwerp in het college in juli vanuit gegaan dat er overeenstemming met deze grondeigenaar was bereikt over de verkoop van de grond, terwijl dat niet het geval was. Dat hadden wij als gemeente moeten checken, maar dat is niet gebeurd”, stelt wethouder Marcel Scheringa.