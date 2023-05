Gemeente Steenwijkerland legt zich neer bij uitspraak over loswal Giethoorn: blauw bord blijft weg

Loswalsoap Giethoorn: gemeente had verkeers­bord niet mogen plaatsen, maar er verandert eigenlijk niks

Het juridische getouwtrek over de wal aan de loswal in Giethoorn beleefde de apotheose: de rechter geeft eindelijk, na een rechtszaak in december, aan dat het verkeersbord dat is geplaatst vanwege dat laden en lossen er niet mag staan. Maar eigenlijk verandert er niets.