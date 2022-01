Gemeente Steenwijkerland start project Steunouder

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. In de gemeente Steenwijkerland helpt Sociaal Werk De Kop deze gezinnen met het initiatief Steunouder.

Wethouder Trijn Jongman reageert: ,,Steunouder biedt ouders op een heel laagdrempelige manier een vangnet waar ze - als ze dat willen - gebruik van kunnen maken. Voor ouders is het fijn als ze even wat rust kunnen nemen als dat nodig is en dan weten dat hun kind bij een steunouder in goede handen is.”

Steunouders zijn volwassen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week optrekken met een kind. Ze geven een kind, binnen hun eigen (gezins)leven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen. Een klein gebaar met een groot effect. ,,Hoewel het om steun dichtbij gaat, merken we dat ouders toch een drempel ervaren. Het is voor mensen soms lastig te begrijpen dat een buurtbewoner dit ‘zomaar’ voor jou wil doen,” zegt coördinator Willemien Haasjes van Sociaal Werk De Kop.

Kennismakingstraject

Voordat steunouders beginnen is er een kennismakingstraject met een training vol tips en handvatten. Tijdens het hele traject blijft een coördinator beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of problemen. De steunouder coördinator koppelt vraag en aanbod zorgvuldig, zodat steun-en vraagouder goed bij elkaar passen. Natuurlijk is het wennen over en weer. Daarom is er altijd eerst een wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.

Voor meer informatie of aanmelding kan de website sociaalwerkdekop.nl worden geraadpleegd. Ook bellen of mailen met Haasjes is mogelijk via 06-10450457 of steenwijkerland@steunouder.nl.

Belangstellenden kunnen zich ook opgeven voor de online informatieavond op donderdag 3 februari om 20.00 uur. Aanmelden kan via info@sociaalwerkdekop.nl.