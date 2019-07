Gemeenteleden bepalen onder leiding van architect Adema hoe Steenwijker Clemenskerk een kerk wordt voor iedereen

Architect Adama gaat de verbouwing van de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk begeleiden. Het miljoenenproject moet ervoor zorgen dat binnen de muren van het rijksmonument een kerk ontstaat waar iedereen zich thuis voelt.

,,Wij willen een thuis maken voor Steenwijkers’’, zegt de architect. Echt concrete plannen zijn er nog niet. Adama heeft zijn visie gegeven en schetsen gepresenteerd, waarbij wel duidelijk werd dat alleen gekeken wordt naar het kerkgebouw. Binnen de muren van het middeleeuwse bedehuis moet het gebeuren. Ook veel activiteiten die nu nog in kerkelijk centrum De Klincke plaatsvinden, verhuizen naar de vernieuwde kerk.

Met opzet zijn de plannen nog niet concreet. Gemeenteleden moeten zelf in meerdere sessies onder leiding van de architect gaan tekenen. In oktober vinden deze sessies plaats. In april of mei 2020 moet dan duidelijk worden hoe de 'vernieuwde oude kerk' eruit komt te zien. Flexibiliteit is belangrijk, net zoals het gegeven dat de architect niks wil maken wat niet meer verwijderd kan worden, zodat het gebouw voor het nageslacht op een zo goed mogelijke manier behouden blijft.

De Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk moet een nieuw thuis worden voor de totale protestante gemeente, zodat de voormalige gereformeerden zich ook op hun gemak voelen in het majestueuze monument. Gereformeerd en hervormd Steenwijk gaan sinds 2011 door één deur. Beide gemeenten fuseerden tot de Protestantse Gemeente te Steenwijk. Uiteindelijk kozen de fusiepartners voor de Grote of Sint-Clemenskerk als onderkomen voor de drieduizend leden tellende kerkelijke gemeente.

Een jaar of vier geleden was de gemeente ook al bezig met plannen tot vernieuwing, maar de financiële situatie was toen van dien aard dat alle initiatieven en plannen in de ijskast verdwenen. De oude gereformeerde kerk aan de Onnastraat werd voor 5,5 ton verkocht en ook werden twee pastorieën van de hand gedaan om financieel lucht te krijgen. De geldproblemen zijn zo goed als opgelost. Tijd om opnieuw te beginnen. Dit keer doet de hele gemeente mee. ,,Het proces om te komen tot een thuis voor iedereen, zorgt er al voor dat we samen optrekken om straks ook een kerk te krijgen voor iedereen’’, zegt de voorzitter Peter van der Terp van de projectgroep die de verbouwing coördineert.