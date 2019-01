Gemeenten Kop van Overijssel: WhatsApp moet stijging inbraken tegengaan

De Stentor vroeg de woninginbraakcijfers over 2018 op bij de politie Oost-Nederland en vergeleek deze met 2017. In de gemeente Steenwijkerland nam het aantal woninginbraken in een jaar tijd toe met vijftien procent. In 2017 werd er 65 keer toegeslagen, afgelopen jaar was dat 75 keer het geval. De piek lag in november, toen er 14 inbraken waren. In het dorpje Tuk werd in die maand op één woensdagavond bijvoorbeeld drie keer ingebroken en twee pogingen daartoe ondernomen. Ook had Steenwijkerland, net als Zwartewaterland, Staphorst en Kampen, last van de inbraakgolf in die maand, waarbij er in totaal 36 inbraken of pogingen waren.