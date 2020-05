Gemeenten verdelen miljoenwinst RENDO

Het uit de keren bedrag aan de gemeenten is het overgrote deel van de winst die het bedrijf behaalde in 2019. Het positieve resultaat bedroeg 9,5 miljoen, waar aanvankelijk was gerekend op 7,8 miljoen euro. De meevaller heeft volgens directeur Eddy Veenstra te maken met de afwikkeling van de fraude van een aantal jaren geleden. De gemeenten krijgen dus ook een hogere uitkering. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de reserves.

Directeur Eddy Veenstra is zeer content met de bereikte resultaten in 2019. ,,We maken mooie stappen als het gaat om de energietransitie en glasvezelinfrastructuur, we zijn financieel gezond en niets staat ons in de weg om onze activiteiten verder uit te bouwen. Met name voor de energietransitie, geldt dat het belangrijk is om de komende jaren van beleid naar uitvoering te komen.’’

Coronacrisis