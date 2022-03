Gemeenteraad Steenwijkerland krijgt tik op de vingers voor weigering garage Tuk

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Daling coronabe­smet­tin­gen zet door, afname in hele regio zichtbaar

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio daalt verder. In de afgelopen 24 uur werden in Oost-Nederland 3633 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren was dat aantal nog 4341, toen wel al een daling ten opzichte van de 5167 nieuwe besmettingen van donderdag.

26 maart