Gemeentesecretaris De Groot vertrekt, Steenwijkerland gaat op zoek naar opvolger

derde divisie Staphorst geeft tegen Sportlust'46 in zes minuten tijd alles weg, Dirk Muis van het veld gestuurd

De tweede uitwedstrijd in vier dagen tijd is Staphorst slecht bevallen. In de top van de derde divisie verloor de ploeg van trainer Paul Weerman van Sportlust’46 in Woerden: 4-2.

15 maart