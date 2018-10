Gemist? Slimme verkeerslichten in Apeldoorn en Bodewes sluit scheepswerf in Hasselt

update & video Fi­le-va­ren in Gieterse Dorps­gracht, een uitzonder­lijk beeld in oktober

17:15 Het was dit weekeinde file-varen in de Dorpsgracht in Giethoorn. Een uitzonderlijk beeld, zo midden oktober, waar het normaal gesproken erg rustig is op het water. Maar de ongekend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar zorgen voor een grote toeloop van dagjesmensen en dat zorgt voor blije bootjesverhuurders en horecaondernemers.