Gemoedelijke Triathlon Staphorst loopt gesmeerd

,,Voor het eerst in Staphorst waar het zo mooi is, dat moet je het even moet verwerken’’, zegt de speaker met een knipoog, als een deelnemer aan zijn derde fietsrondje begint. Onderweg passeert hij groene weiden met dromerige herkauwende koeien, oude boerderijtjes en plukjes toeschouwers. Bij de finish schalt het opzwepende It's raining men, hallelujah uit de geluidsboxen. Medeorganisator Alfred Steenbergen is ondertussen druk bezig om vrijwilligers te instrueren hoe ze waterbekertjes en medailles uit moeten reiken. Tussendoor verklaart hij het succes van de triatlon die de derde editie beleeft een kwart- en achtste triatlon, die individueel, als duo of trio afgewerkt kan worden.

,,Onze vrijwilligers worden steeds beter en we hebben de vorig jaar door de deelnemers gedane suggesties voor verbeteringen verwerkt, alles loopt gesmeerd.’’ Een van de aanpassingen is dat de snelle deelnemers dit jaar als laatste starten, zodat ze na het finishen niet zo lang op de uitslag hoeven wachten. Omdat het zwemonderdeel in zwembad De Broene Eugte wordt afgewerkt, kunnen slechts 24 atleten tegelijk het water in. Daarom kent de kwarttriatlon vier en de achtste triatlon vijf startgroepen.

Bij de kwarttriatlon triomferen Annemarie Rustenburg uit Nagele en Pascal Dankelman uit Ommen. Na 1 uur en 20 minuten komt Frederiek de Boer (45) uit Staphorst over de finish van haar achtste triatlon. ,,Tien minuten sneller dan gepland’’, ziet ze op haar sporthorloge. Het deert haar niet dat de winnaars Carolijn Wormer uit Vroomshoop en Ruben Slot uit Dalfsen aanzienlijk sneller zijn. ,,Het was geweldig om mee te doen, deze triatlon is goed georganiseerd en de routes staan duidelijk aangegeven’’, complimenteert ze de organisatie, die bestaat uit Bos Bedden Loopgroep AG'85, Wieler Toerfiets Club Staphorst-Rouveen en Reddingsbrigade Staphorst.