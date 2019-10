Genemuiden is niet groen genoeg

Tapijtstad Genemuiden heeft nu het stempel ‘sterk versteend’ met weinig groen, bomen en grasvelden. Hierdoor wordt het snel te warm, zo hebben inwoners aangegeven in gesprekken over het leefbaarheidsplan. Niet alleen in het centrum ervaren de bewoners dit, ook in de verschillende wijken. Met meer openbaar groen en het vergroenen van particuliere tuinen zou de woonomgeving een veel aantrekkelijker karakter krijgen.

Biodiversiteit

In de leefbaarheidsplannen voor Genemuiden en de andere kernen is er aandacht voor verhoging van de biodiversiteit. ,,Hoe meer soorten in onze tuinen, parken, landbouw- en natuurgebieden, hoe beter’’, stelt de gemeente. Die gaat zelf het maaibeleid tegen het licht houden. Nu nog wordt het gras gemaaid als gazon maar gaat onderzoeken of het mogelijk is om het beheer anders op te pakken waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Ook is voorgesteld om later te maaien. De Veerweg bij Genemuiden wordt genoemd als mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen. Maar ook in andere kernen zijn daar mogelijkheden voor in bermen, met name in het buitengebied.