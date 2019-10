Genemuiden komt in beweging op nieuw outdoor sportcomplex

Klimmen, klauteren, hangen en slingeren. Genemuiden kan het binnenkort allemaal op een innovatieve trainingsbaan. Het door Gerrit Eenkhoorn en enkele metgezellen bedachte plan is klaar. Het wachten is nog tot de benodigde 100.000 euro bij elkaar is gescharreld.

Eenkhoorn is nu ruim drie jaar bezig met de plannen. Nadat drie beoogde locaties waren afgevallen, is er nu overeenstemming over een plek op de in verval geraakte fietscrossbaan. De initiatiefnemer, die inmiddels een stichting heeft opgericht, rekent er op dat de aanleg van de Navaliaburcht nog dit jaar begint. De naam is afgeleid van de oude naam voor Genemuiden (Navalia) en hoe het complex er uit komt te zien met een heuse toegangspoort zoals een burcht die had.

Wat ga je aanleggen?

,,Enkele hindernisbanen om te kunnen klauteren, klimmen, hangen en slingeren. Een voor volwassenen, een voor de jeugd en een voor mensen met een beperking. Verder een klimwand, een speelveld voor boogschieten, mogelijkheden voor bootcamp, belevingsactiviteiten, trefbal met pijl en boog en wat we noemen Urban BMX. Verder plaatsen we enkele zeecontainers voor opslag van materialen en als instructieruimte. Het hele terrein is bijna 4500 vierkante meter groot.’’

Wat is het innovatieve?

,,Degene die komt sporten kan gebruik maken van een digitale coach met virtual reality brillen en video om de sport- en spelvormen uit te leggen. Verder krijgt het complex een digitale toegangspoort. Donateurs en sponsoren hebben met hun pasje vrij toegang en er kunnen op bepaalde tijden online toegangskaarten worden gereserveerd.

Voor wie het is bestemd?

,,We willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Weg achter de computer, de buitenlucht in en dan op een uitdagende manier. In ons plan, opgesteld met studenten van Hogeschool Windesheim, zijn heel wat doelgroepen benoemd. Jeugd, ouderen, mensen met een beperking, bedrijven voor teambuilding of training, scholen en reformatorische gezindte.’’

Waarom die laatste groep specifiek benoemd?

,,Op een enkeling na doet uit deze bevolkingsgroep, en die is in Genemuiden best groot, in verband met de geloofsovertuiging niemand aan sport vanwege het wedstrijdelement. Wij hebben met deze groepering een overeenkomst gesloten voor het houden van een pilot en hopen dat ze gaan sporten.’’

Hoe ben je tot dit plan gekomen?

,,Mijn zonen Rutger en Jasper beoefenen de survialsport. Om te kunnen trainen zijn ze aangewezen op locaties buiten Genemuiden. Dat heeft geleid tot het plan om hier een trainingslocatie aan te leggen voor survivalsporters. En dat is uitgegroeid tot een veel uitgebreider project.’’

Wat kost het?

,,Het gaat hard in de richting van 100.000 euro. We rekenen er op dat de provincie een flinke bijdrage doet en het Genemuider bedrijfsleven sponsort een deel van de materialen. De gemeente heeft toegezegd het terrein vlak te maken en met vrijwilligers denken we een groot deel van de aanleg zelf te kunnen doen.’’

En dan is er nog een doel doel.