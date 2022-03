Genemuiden krijgt er 240 woningen bij: wethouder en projectontwikkelaar leggen conflict bij

Jarenlang hebben de gemeente en de projectontwikkelaar Heutinkgroep/Ontwikkelingscombinatie Genemuiden met elkaar in de clinch gelegen over de verdere uitbreiding van de woonwijk Tag. Daarbij werden over tal van zaken over en weer verwijten gemaakt. De halverwege deze raadsperiode afgetreden wethouder Albert Coster was het zo zat, dat hij dreigde met rechtszaken tegen Heutink.