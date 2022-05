Genemuiden mag na overwinning tegen AZSV dromen van finale tegen Urk: ‘Nu moeten we nog twee keer winnen’

40 jaar ervaring vertrekt: biblio­theek Kop van Overijssel zoekt nieuwe directeur

Hans Hilbers vertrekt als directeur van de bibliotheek Kop van Overijssel (gevestigd in Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst). Hij neemt in september afscheid, na veertig jaar werken in verschillende bibliotheken.

24 mei